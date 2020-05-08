В Олександрії 2-річна дитина захворіла на коронавірус

Сьогодні, 8 травня, в Олександрії виявили ще один випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

У великій родині серед перевірених родичів хворобу не виявили. Наразі маму з дитиною розмістили в інфекційному відділені Центральної міської лікарні м. Олександрії. У дитини тримається невисока температура, кашель відсутній.

Далі їх планують направити до обласного центру для проведення повторних та додаткових досліджень, які доведуть або спростують наявність ховороби у малечі.