В олександрійській галереї VashArt нагородили юних «випускників»-художників

В олександрійській художній галереї VashArt відбулася підсумкова виставка робіт юних художників з гратографії, повідомляє «Голос Громади».

На культурно-мистецький захід, який проходив у великій залі галереї, були запрошені батьки художників, журналісти місцевих ЗМІ і власне самі митці. Церемонія проходила в урочистій обстановці: спочатку перед гостями виступили з хореографічними номерами солісти танцювального ансамблю «Авантюрин», після чого засновниця галереї Ірина Кваша персонально представила кожного з учасників виставки та вручила їм дипломи і подарункові набори. А на завершення юних художників і художниць чекав святковий стіл з солодощами.

За словами пані Ірини, виставка стала підсумком занять з особливого виду образотворчого мистецтва – гратографії, які проходили у галереї з вересня по грудень для дітей, що мали до цього бажання. Наймолодший і найстарший вік «випускників курсу» – 5 і 13 років відповідно.

(Гратографія – вид графічного зображення (від Gratter — шкребти, дряпати); це спосіб виконання малюнка шляхом продряпування будь-яким гострим інструментом паперу або картону, суцільно покритих темними тушшю, гуашшю тощо. Інша назва техніки – граттографія, воскографія. Вона приваблює зокрема доступністю освоєння та не потребує ніяких спеціальних і дороговартісних інструментів чи матеріалів. При всьому цьому результат може вийти дуже гарний, що і підтвердила дитяча виставка).

Ми запитали про враження від занять у двох (на випадковий вибір) з найбільш «плідних» юних митців гратографії, наскільки важко було освоїти такий малюнок і чи сподобалися взагалі заняття.

Аріна Богомоленко, 8 років, «відзвітувала» на виставці цілим десятком робіт: «Спочатку було важкувато, але ходила на всі заняття і потім у мене все виходило, дуже задоволена».., – виважено і лаконічно поділилася враженням.

Ілля Чернокол, 8 років (енергія б`є ключем, під час розмови – як на пружинках, весь час пританцьовує; для фото довелося попросити його на мить заспокоїтися): каже, що робіт своїх взагалі не рахував і махнув рукою на стенд, мовляв, дивіться самі. Працювати було, за його словами , «нічого складного». «Одним словом, сподобалося. Та ще й подарунок отримав – взагалі класно!» – каже він.