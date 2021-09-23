В Олександрійській гімназії розгорнули будівництво сучасного спортивного майданчика

З проханням побудувати новий сучасний спортивний майданчик директорка навчального закладу НВО «Олександрійська гімназія ім. Т. Г. Шевченка – ЗНЗ І-II ступенів – школа мистецтв» звернулася до Сергія Кузьменка навесні цього року під час відвідин навчального закладу міським головою, повідомляє “Голос Громади”.

І вже сьогодні проводяться підготовчі роботи до його будівництва. Так, біля школи працює спецтехніки – знімає шар ґрунту, каміння і старого асфальтного покриття. Після цього проводитиметься вирівнювання майданчика та, власне, будівництво спортивної арени.

Фінансування здійснюється коштом міського бюджету, вартість робіт складає близько 1,5 млн грн.

Джерело: Олександрійська міська рада.