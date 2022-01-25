В Олександрійській громаді розпочалися заходи з вшанування героїв Крут

Тематичні заходи заплановані на поточний тиждень і проходитимуть у закладах освіти і культури Олександрійської ТГ до 29 січня, повідомляє «Голос Громади».

Так, згідно з розпорядженням олександрійського міського голови Сергія Кузьменка та організаційним планом, в освітніх закладах проходять онлайн заходи, спрямовані на виховання у молоді патріотизму, поваги до минулого українського народу, поширення історичної правди про бій під Крутами; а також виховні години, уроки історії тощо про події січня 1918 року.

У Центральній міській бібліотеці 27 січня о 14-й годині пройде «Історичне перехрестя – трагедія Крут крізь призму минулого і сучасного».

28 січня в Музейному центрі ім. А.Ф.Худякової відбудеться авторська лекція «Бій під Крутами: вимір Кіровоградщини», початок о 13.00.

А в Олександрійська бібліотека-філія №3 28 січня о 15-й годині пропонує демонстрацію художнього фільму «Крути 1918» та його обговорення.

І також 28 січня о 15.00 в Будинку культури селища Олександрійського пройде вечір пам`яті «Квіти у полі, там де Крути».

Заходи обговорені та схвалені на недавньому засіданні Громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міськради (про що раніше повідомляв «Голос Громади»).