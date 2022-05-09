В Олександрійській громаді відзначили День пам`яті та примирення

Цього року День пам’яті жертв ІІ Світової війни та примирення, що відзначається 8 травня як символ перемоги над нацизмом, Україна, на жаль, зустріла в умовах кровопролитної війни, розв`язаної росією проти нас і нашої держави. Тому визначені європейськими традиціями заходи з вшанування пам`яті полеглих у Другій світовій як в усій країні, так і в Олександрії проходили без масових зібрань, урочистих мітингів і маршів.

8 травня відбулися покладання квітів до братських могил та інших пам`ятних місць Другої Світової війни (таких меморіалів на території всієї об`єднаної Олександрійської громади налічується понад 20). Зокрема на олександрійському Військовому кладовищі відбулася пам`ятна церемонія за участі міського голови Сергія Кузьменка, його заступників, голови Олександрійської районної військової адміністрації Ольги Коріненко, військовослужбовців, депутатів місцевих рад, священнослужителів, ветеранів та інших олександрійців. Представниками місцевого самоврядування, а також капеланом Павлом Царевським були проголошені короткі промови, після чого відбулася панахида і присутні поклали квіти до пам`ятних знаків та могил захисників і визволителів. На жаль, біля могил героїв ІІ Світової з`явилися зовсім свіжі поховання – могили наших нових героїв-захисників, полеглих у нинішній, російсько-українській війні…

Заходи з вшанування пройшли також біля меморіалів в старостинських округах та в усіх інших пам`ятних місцях ІІ Світової війни в Олександрійській громаді.

(Фото прес-служби Олександрійської міської ради)