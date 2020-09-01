В олександрійській квартирі сталося займання, та ще про понад 20 пожеж на відкритих місцевостях Кіровоградщини

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Фото умовне

Минулої доби рятувальники Кіровоградської області долучились до гасіння 21 займання сухої рослинності та сміття на відкритих територіях у Маловисківському, Олександрійському, Кропивницькому, Голованівському, Добровеличківському, Знам’янському, Онуфріївському, Новоукраїнському, Бобринецькому, Олександрівському районах та м. Кропивницький.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу ДСНС у Кіровоградській області.

Зокрема, у м. Олександрія по вул. 6-го Грудня зафіксовано займання крісла в одній із квартир 9-поверхівки.

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В усіх випадках травмованих чи загиблих немає. Причини пожеж встановлюється.

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