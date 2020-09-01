В олександрійській квартирі сталося займання, та ще про понад 20 пожеж на відкритих місцевостях Кіровоградщини

Минулої доби рятувальники Кіровоградської області долучились до гасіння 21 займання сухої рослинності та сміття на відкритих територіях у Маловисківському, Олександрійському, Кропивницькому, Голованівському, Добровеличківському, Знам’янському, Онуфріївському, Новоукраїнському, Бобринецькому, Олександрівському районах та м. Кропивницький.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу ДСНС у Кіровоградській області.

Зокрема, у м. Олександрія по вул. 6-го Грудня зафіксовано займання крісла в одній із квартир 9-поверхівки.

В усіх випадках травмованих чи загиблих немає. Причини пожеж встановлюється.