В Олександрійській лікарні розслідують махінації з “відмивання” грошей

Прокуратура Кіровоградщини зайнялася розслідуванням стосовно поставки медичного обладнання у відділення Олександрійської лікарні, яке відбулося лише за документами, а по факту не було зроблено. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Прокуратуру області.

“Директор підрядної організації при реконструкції відділення олександрійської лікарні здійснив поставку обладнання вартістю 667 тис. грн виключно в офіційних звітах. За процесуального керівництва прокуратури підприємцю повідомлено про підозру” – йдеться у повідомленні.

За фіктивними документами до лікарні м.Олександрії начеб-то передано 10 діалізних крісел, дизель-генератор та ряд інших найменувань. Однак, дії залишились лише на папері.

За висновками експертів сума завданих збитків складає 667 тис. грн.

Триває досудове розслідування й з`ясовуються всі обставини.