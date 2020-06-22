В Олександрійській РДА медиків району привітали з професійним святом

Днями, на передодні Дня медичного працівника, у залі засідань Олександрійської райдержадміністрації відбулися урочистості.
Повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт відомства.
Під час заходу медиків з професійним святом привітали перший заступник голови РДА Юрій Коваль та голова райради Ольга Коріненко.
Зокрема, Почесною грамотою та нагрудним знаком за сумлінну працю й професійність відзначили Багінську Олександру Кирилівну – медичну сестру, завідувача фельдшерсько-акушерського пункту села Травневе КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської районної ради Кіровоградської області».
Крім того, з нагоди професійного свята кращі працівники галузі охорони здоров’я були відзначені грамотами Олександрійської районної державної адміністрації.
Також, вітання приймали медики КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської районної ради Кіровоградської області» від головного лікаря Олександра Гірника.