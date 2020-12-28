В Олександрійській територіальній громаді обрали сільських старост

На черговій третій сесії Олександрійської міської ради VIII скликання, яка відбулася 24 грудня, депутати проголосували за кандидатури старост населених пунктів, що входять до складу Олександрійської територіальної громади, повідомляє «Голос Громади».

Старостою сіл Головківки та Іванівки обрана Тетяна Кузьменко, старостою сіл Ізмайлівки, Видного, Гайку, Пустельникового, Королівки та Піщаного Броду призначили Миколу Сироватку, в селищі Олександрійському старостою працюватиме Тетяна Бандурко.

Також сесія доповнила склад виконавчого комітету міськради, ввівши до нього своїм рішенням обраних старост за посадами, а також фізичну особу-підприємця – Анну Хворостину.