В Олександрійській центральній міській лікарні осучаснять приймальне відділення

В Олександрійській центральній міській лікарні модернізують приймальне відділення за типовим зразком, повідомляє «Голос Громади» на сайт Кіровградської ОДА.

Наразі, стадія проєктування приймальних відділень завершена. Проєктно-кошторисна документація пройшла відповідну експертизу, тож наразі очікується надходження фінансування з державного бюджету.

Зокрема, згідно проєктів, передбачається закупівля нового обладнання за рахунок Міністерства охорони здоров’я України. Йдеться, наприклад, про апарати комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії, цифрові рентгени, а також фіброгастроендоскопи для діагностики хвороб шлунково-кишкового тракту.

Крім Олександрійської міськлікарні нові приймальні відділення побудують у закладах першого та другого рівня інтенсивного лікування, які готові надавати медичну допомогу з розрахунку на 100 тисяч і 200 тисяч населення відповідно, а саме: