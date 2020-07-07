В Олександрійській центральній міській лікарні осучаснять приймальне відділення

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В Олександрійській центральній міській лікарні модернізують приймальне відділення за типовим зразком, повідомляє «Голос Громади» на сайт Кіровградської ОДА.

Наразі, стадія проєктування приймальних відділень завершена. Проєктно-кошторисна документація пройшла відповідну експертизу, тож наразі очікується надходження фінансування з державного бюджету.

Зокрема, згідно проєктів, передбачається закупівля нового обладнання за рахунок Міністерства охорони здоров’я України. Йдеться, наприклад, про апарати комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії, цифрові рентгени, а також фіброгастроендоскопи для діагностики хвороб шлунково-кишкового тракту.

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Крім Олександрійської міськлікарні нові приймальні відділення побудують у закладах першого та другого рівня інтенсивного лікування, які готові надавати медичну допомогу з розрахунку на 100 тисяч і 200 тисяч населення відповідно, а саме:

  • обласній лікарні;
  • міській лікарні швидкої медичної допомоги в Кропивницькому;
  • центральній районній лікарні в Світловодську;
  • міській лікарні в Знам’янці;
  • Добровеличківській ЦРЛ;
  • Гайворонській ЦРЛ.
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