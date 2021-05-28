В Олександрійській в/ч 2269 відбувся мітинг-реквієм по загиблих військових збитого борту №16

Сьогодні, 28 травня, минає 7-ма річниця, як бойовики під Слов’янськом збили вертоліт Мі-8 НГУ, повідомляє “Голос Громади”.

З нагоди пам’ятної дати на плацу військової частини зібрались представники Управління авіації ГУ НГУ, ветеранської організації, представники місцевої та районної влади, сім`ї загиблих авіаторів, аби вшанувати пам’ять 12-ти загиблих, серед яких два члени екіпажу.

Це командир екіпажу полковник Бульдович Сергій Іванович та бортовий технік капітан Кравченко Сергій Миколайович.

Льотчик-штурман старший лейтенант Макеєнко Олександр Миколайович отримав тяжкі травмування.

Загиблі військові нагородженні посмертними нагородами Героїв України.

По олександрійських Героях провели молебень, вшанували пам`ять хвилиною мовчання та здійснили покладання квітів до пам`ятного знаку.