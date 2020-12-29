В Олександрійській військовій частині солдатам призову ІІ-2020 вручили зброю

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Днями, в Олександрії на плацу військової частини НГУ 2269 відбулося урочисте вручення зброї солдатам призову ІІ-2020. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Перед отриманням зброї молоді солдати пройшли курс первинної загальновійськової підготовки та склали військову присягу на вірність українському народові.

Вітаємо військових з проведенням ритуалу вручення штатної бойової зброї та бажаємо легкої служби.

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Командир військової частини 2269 полковник Руслан Розенберг зазначив, що зброя, яку сьогодні отримали молоді воїни повинна служити захисту Українського народу.

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