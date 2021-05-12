В Олександрійському музейному центрі діє виставка картин художника Степана Ніколенка, повідомляє «Голос Громади».

Як вже повідомлялося,19 квітня цього року свій 80-літній ювілей відзначив почесний громадянин міста, художник, митець-викладач Степан Ніколенко. Ювіляра офіційно привітала міська влада і широка громадськість. А невдовзі сам ювіляр на це «відповів» персональною виставкою своїх робіт, яка відкрилася нещодавно в Олександрійському музейному центрі ім.Антоніни Худякової.

На презентацію виставки завітали олександрійці, представники ЗМІ, а також і офіційні особи. Степана Ніколенка з відкриттям його чергового вернісажу привітали краєзнавець і працівниця музею Ольга Божко; директор Олександрійського коледжу культури і мистецтв, депутат Олександрійської міської ради Іван Баранов; художник і скульптор Іван Рудник та інші. «Винуватець» урочистості, у свою чергу, подякував присутнім за увагу до його творчості, після чого всі мали змогу переглянути виставлені роботи і невимушено спілкуватися з їх автором.

Отже, експозиція містить 16 нових картин станкового живопису, виконаних переважно олією, а також і пастеллю, у період з 2018-го по 20-й рік. Як зазначив сам Степан Федорович, вони представляють три його улюблені жанри – пейзаж, натюрморт і портрет. Ще одне з його уподобань – це світлі тональності, у яких написані всі картини. Як завжди, на пейзажних роботах головне місце займають яскраві, сонячні краєвиди, легко впізнавані вулиці та історичні будівлі Олександрії. Звісно ж, ці 16 полотен – дуже мала частка всього творчого надбання митця: на запитання «Голосу Громади», чи піддається рахунку його загальна кількість картин, Степан Ніколенко не зміг відповісти ствердно. Художник лише зазначив, що тільки через його персональні виставки в Олександрії і Кропивницькому (а їх він влаштовує, за традицією, що не кожні 5 років) пройшли близько трьохсот картин! Безліч інших розійшлися по Україні і світу та зберігаються у домашніх колекціях поціновувачів живопису. Також за традицією, одну свою роботу вдячний митець подарував Олександрійському музею. Вся ж інша його колекція перебуватиме там доступною для огляду всіма бажаючими, до червня цього року.

І коротко нагадаємо дещо про ювіляра. Степана Ніколенка дуже багато олександрійців знають, як засновника дитячої художньої школи, де він викладав і був директором майже чотири десятиліття. Малюнок, станковий живопис – це далеко не всі «іпостасі» митця: наприклад, він автор ідеї відомого кожному олександрійцю панно на фасаді Палацу культури «Світлопільський», автор внутрішніх розписів декількох церков, за що нагороджений Орденом святого Нестора-літописця. І напевне, не всі жителі міста знають, звідки з`явився нинішній герб Олександрії – це також витвір Степана Ніколенка. Наведений тут перелік здобутків і «титулів» не повний, але як результат – до них варто додати звання Почесного громадянина м. Олександрії, яке Степану Ніколенку вдячні жителі міста присвоїли на початку двотисячних років. Зараз, як бачимо, він продовжує активну мистецьку діяльність – так само, як і педагогічну: викладає живопис в Олександрійському коледжі культури і мистецтв.

(На фото: С.Ніколенко, І.Баранов, С.Ніколенко та І.Рудник, експозиція виставки в музеї)