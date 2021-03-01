В олександрійському Палаці культури пройде вистава обласного театру

У приміщенні міського Палацу культури відбудеться вистава Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.Л.Кропивницького «Севільські заручини», повідомляє «Голос Громади».

Вистава запланована на 5 березня 2021 р., початок о 16.00 год. Дозвіл на її проведення надав виконком Олександрійської міськради за умови дотримання усіх нормативно-правових актів з протидії поширенню коронавірусної хвороби, в тому числі – за наповненості глядацького залу не більше, ніж на 50 відсотків.

“Севільські заручини” Річарда Брінслі Шерідана – це весела музична вистава, створена за відомою англійською класичною комедією: іспанська Севілья часів галантного Середньовіччя; літня дуенья Маргарита, закрутивши авантюрну інтригу, не лише відводить від своєї молодої господині загрозу шлюбу із підстаркуватим пришелепкуватим нареченим, але й влаштовує собі забезпечене майбутнє, одруживши його на собі.