В Олександрійському Палаці культури відбудуться благодійні вистави театру ім.Кропивницького

В Олександрії на новорічні свята відбудуться дві вистави для дітей Кіровоградського академічного музично-драматичного театру ім. М.Л.Кропивницького, повідомляє «Голос Громади».

Як розповів місцевим ЗМІ міський голова Сергій Кузьменко, досягнуто домовленості між адміністрацією обласного театру та благодійним фондом «Турбота», який бере на себе витрати з постановки в Олександрійському Палаці культури –театрі двох вистав казки «Лускунчик» професійними акторами. Про дату проведення спектаклів поки що не відомо. На них будуть запрошені діти, що потребують соціальної підтримки, діти учасників АТО-ООС та інших відповідних категорій. «Мета заходу – щоб діти відчули новорічне свято не тільки через інтернет чи телевізор, а вочевидь насолодились грою справжніх акторів та звикали ходити до театру», – сказав міський голова.

Вистави проходитимуть із забезпеченням всіх присутніх засобами санітарного захисту та дотриманням інших передбачених протиепідемічними правилами вимог.

Також від благодійного фонду «Турбота» діти на цих святкових заходах отримають подарунки.