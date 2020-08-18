В Олександрійському районі горіла суха рослинність та сміття

Протягом доби, що минула, рятувальники Кіровоградщини 14 разів залучались на гасіння пожеж сухої рослинності та сміття, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Пожежу гасили в Олександрійському, Світловодському, Знам’янському, Благовіщенському, Голованівському, Кропивницькому, Маловисківському, Новгородківському районах.

Загальна площа займань становить близько 7 гектар. Найбільше займання на одній площі становило 4 га сухої трави на відкритій території.