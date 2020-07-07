В Олександрійському районі горіло поле з пшеницею, а в Олександрії – суха трава та сміття

Минулої доби в Олександрії та районі виникло 3 пожежі рослинності та сміття на відкритих територіях, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.
Відтак, рятувальники 2-го ДПРЗ долали займання 100 м2 сухої трави та сміття за адресою Користівське шосе й 30 м2 сухої трави та сміття по вул. Багратіона в Олександрії.
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Зокрема, бійці долучалися до гасіння пожежі на 180 м2 трави та 1 га пшениці в смт Нова Прага.