В Олександрійському районі горіло поле з пшеницею, а в Олександрії – суха трава та сміття

Минулої доби в Олександрії та районі виникло 3 пожежі рослинності та сміття на відкритих територіях, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Відтак, рятувальники 2-го ДПРЗ долали займання 100 м2 сухої трави та сміття за адресою Користівське шосе й 30 м2 сухої трави та сміття по вул. Багратіона в Олександрії.

Зокрема, бійці долучалися до гасіння пожежі на 180 м2 трави та 1 га пшениці в смт Нова Прага.