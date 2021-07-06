В олександрійському ЦНАПі, ймовірно, працюватиме жестовий перекладач

В олександрійському Центрі надання адміністративних послуг працюють над розширенням можливості доступу до послуг відвідувачів з особливими потребами, повідомляє «Голос Громади».

Про це розповіла начальник управління дозвільно-погоджувальних процедур Світлана Яременко. Так, у ЦНАПі ще раніше забезпечено різні заходи безбар’єрного доступу осіб з інвалідністю: спеціальний пандус для візків, обладнано вбиральню для маломобільних категорій людей, встановлено засоби для орієнтації у просторі осіб з вадами зору тощо.

За словами керівниці, на цьому олександрійський ЦНАП не зупиниться: у його планах – монтаж з аналогічною метою спеціальних тактильних стрічок на підлозі. А далі – полегшення отримання послуг відвідувачами з вадами слуху. Для цього зараз розглядається можлива співпраця з Кіровоградською обласною організацією Українського товариства глухих, після чого стане можливим укладення трудового договору з сертифікованим спеціалістом із сурдоперекладу для спрощення спілкування нечуючих людей зі спеціалістами ЦНАПу.