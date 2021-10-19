В Олександрійському ЦНАПі запрацювала унікальна технологія шерингу документів

Центр надання адміністративних послуг м.Олександрії почав застосовувати новітній спосіб надання копій цифрових документів, так званий шеринг, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міської ради.

Цифрові копії документів, що посвідчують особу, можуть надаватися у тих випадках, коли законодавством передбачено подання паперової копії паспорта громадянина України та/або паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Завдяки шерингу виконуються дві функції одночасно: електронна ідентифікація особи та передача електронних копій документів навіть у випадку, коли відвідувач звертається без оригіналу паспорту.

Адміністратор ЦНАПу може створити запит для отримання цифрових копій документів через мобільний додаток Дія. Відвідувач, у свою чергу, повинен дати згоду на передавання інформації про себе та повідомити спеціальний цифровий код адміністратору. Після цього створюється особиста картка заявника разом з копією паспорту.