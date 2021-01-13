В олександрійських школах і дитсадках з`являться штатні «маклери»

В штатні розписи закладів дошкільної та загальної середньої освіти, підпорядкованих управлінню освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради введено 19,5 додаткових штатних одиниць, повідомляє «Голос Громади».

Рішення про запровадження нових штатних посад ухвалив виконавчий комітет міськради на своєму останньому засіданні. Переважно це посади так званих фахівців з публічних закупівель (16,5 ставок), які з 1 січня 2021 року введені в усіх 33-х дитсадках і школах (по 0,5 посади в кожному закладі). Оскільки заклади освіти міста мають статус самостійних юридичних і господарських одиниць, штатні «закупівельники» введені у них на виконання Закону України «Про публічні закупівлі» замість існуючої досі практики тендерних комітетів.

Чим же не виправдала себе колективна форма організації процесу закупівель на основі тендерного комітету? Як зазначає Мінекономрозвитку України, члени тендерного комітету працюють на безоплатній основі. Вони мають високий рівень ризику, відповідальності, але низьку матеріальну мотивацію, а часто й взагалі за зроблену роботу не отримують жодної компенсації. Все це призводить до неефективних закупівель, що відбуваються від імені конкретної організації-замовника. А в підсумку —до неефективного використання коштів платників податків і неналежного забезпечення потреб громадян.

Відмовитися від формату закупівель тендерними комітетами та замінити їх штатними фахівцями з публічних закупівель — такі плани розробив Мінекономрозвитку, затвердивши професійний стандарт «Фахівець з публічних закупівель». Вважається, що він сприятиме узгодженому розумінню вимог до осіб, що займаються закупівельною діяльністю; створить передумови, щоб спростити перехід від формату роботи тендерних комітетів до фахівців із публічних закупівель — уповноважених осіб; визначатиме чіткі кваліфікаційні вимоги та компетентності до них.

Крім того, тут мають місце ще й міжнародні зобов`язання: на виконання статті 152 Угоди про асоціацію України з Євросоюзом, КМУ затвердив Стратегію реформування системи публічних закупівель («дорожню карту»). Цей документ для України — можливість виконати міжнародні зобов’язання у сфері публічних закупівель з адаптації законодавства до європейських та міжнародних стандартів.

Іншими нововведеними виконкомом міськради штатними одиницями є 3 посади кухарів у Головківському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ст. – закладі дошкільної освіти та Ізмайлівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Приютівської селищної ради.

Рішення виконкому діє з 1 січня по 31 грудня 2021 року.