В Олександрії 12 дітей лікуються від коронавірусу

4 листопада було зроблено 173 ПЛР-тестів, виявлено 19 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 5 листопада в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 312 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 12 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 52 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 7, з Приютівської – 4, з Онуфріївської – 1, зі Світловодської – 7, Великоандрусівської – 1, з Пантаївської – 1, з Попельнастівської – 1, Петрівської – 1, Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 4;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 260 хворих, в тому числі 12 дітей.

Усього станом на 5 листопада хворих на пневмонію – 454 осіб, в тому числі 25 дитини.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 68 дитини, з них 25 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 94 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній міській лікарні – 50 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 285 хворих.