В Олександрії 9-річна дитина потрапила під колеса іномарки

Вчора, 28 вересня, близько 16:00 години в Олександрії сталася ДТП, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Дозор.

У поліції повідомляють, що водій автомобіля Volkswagen під час руху наїхав на пішохода. За попередніми даними, дитина вибігла на проїжджу частину.

9-річна олександрійка доставлена до лікарні для встановлення ступеню важкості тілесних ушкоджень. Свідки говорять, що в лікарні дівчинка не відповідала на запитання лікарів та знаходилась в шоковому стані.

Обставини пригоди з‘ясовують слідчі.