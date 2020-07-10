В Олександрії абітурієнта вигнали з аудиторії під час проведення ЗНО

Вчора, 9 липня, учасника зовнішнього незалежного оцінювання з Історії України вигнали із аудиторії, повідомляє «Голос Громади».

За інформацією Управління освіти і науки Кіровоградської ОДА у ході проведення ЗНО, у пункті тестування розташованих у м. Олександрії, було зафіксовано 1 випадок наявності у абітурієнтіа мобільного телефону.

Учасник ЗНО був вилучений з аудиторії та втратив можливість здачі даного предмету.

Крім цього, в пунктах тестування розташованих у м. Знам’янці, Новоукраїнці також було зафіксовано по одному випадку наявності у абітурієнтів мобільного телефону. Їх вигнали з аудиторії.