В Олександрії активно проведуть Олімпійський день

З нагоди відзначення Міжнародного Олімпійського дня, 23 червня, в Олександрії відбудуться спортивні заходи, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію Андрія Ярошевського.

На скейт-майданчику у Театральному сквері з 16:00 до 17:00 години пройдуть майстер-класи зі спортивного туризму, показові виступи скейтбордистів, змагання на самокатах й змагання з дартсу і гирьового спорту.

Поряд з цим, для учасників Олімпійського дня будуть проводитись майстер-класи: «Олімпійські символи – малюємо 3-D ручкою», виготовлення брошки з фоамірану «Я люблю спорт», «Шнуруємо кросівки», майстер-клас із паперопластики «М’яч стрибунець» та з виготовлення флікерів «Футбольний м’яч».

Окремо у закладах загальної середньої освіти для школярів будуть організовані спортивні заходи, а вихованці дитячих садочків візьмуть участь в Олімпійських руханках.