В Олександрії автоледі візьмуть участь у першому автопробігу “на шпильках”

До Міжнародного дня жінок в Олександрії проведуть автомобільний заїзд для прекрасних половинок міста, повідомляє “Голос Громади”.

Участь в автопробігу може взяти будь-яка автолюбителька, однак за певних умов: наявність автомобіля, підборів, червоної помади та посмішки.

Автопробіг запланований на 6 березня на головній площі Олександрії. Початок реєстрації о 10:30, сам захід об 11:00.

Добровільні внески із заходу організатори передадуть місцевим волонтерам.

Попередня реєстрація учасниць за номерами: 066-677-31-77 або 067-683-85-62.