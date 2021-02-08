В Олександрії безробітні дізнавалися про переваги військової служби за контрактом

Днями в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості, для незайнятих трудовою діяльністю громадян, на замовлення військової частини А2120, відбувся міні-ярмарок вакансій.

Розпочала захід фахівчиня міськрайонного центру зайнятості Олена Дмитрієнко, яка ознайомила присутніх з інформацією про ситуацію на місцевому ринку праці та професіями, які затребувані сьогодні у роботодавців. Вона наголосила, що проходження військової служби за контрактом дає можливість бути не тільки працевлаштованим, але й гарантовано отримувати гідну заробітну плату та інші соціальні гарантії.

«Військова служба в Україні – це особливий вид державної служби, який полягає у відповідальній професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян», – розпочав ознайомлення зі специфікою проходження військової служби представник військової частини Артем Биканов.

Військовослужбовець презентував вакансії стрільців, водіїв та інші посади рядового і сержантського складу військової частини, яка дислокується у м. Краматорськ. Крім того, А. Биканов розповів учасникам заходу про види контрактів та терміни їх укладання, категорії громадян, які можуть прийматися на військову службу за контрактом до Збройних Сил України та вимоги до них. Також мова йшла і про права та державні гарантії для військовослужбовців, грошове, речове та матеріальне забезпечення.

«Для військовослужбовців, які уклали контракт, передбачене повноцінне речове та продовольче забезпечення. Крім того, контрактникам надається право користуватися безоплатним медичним обслуговуванням та санаторно-курортним лікуванням, а також іншими пільгами, які визначені чинним законодавством оборонної сфери», – зауважив представник військової частини.

Захід проходив у формі активного діалогу, адже живе спілкування сприяє пришвидшенню соціалізації та вирішенню питання працевлаштування шукачів роботи.