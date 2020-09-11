В Олександрії безробітним презентували послуги з професійного навчання

Днями в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості, для незайнятих трудовою діяльністю громадян, відбулася презентація послуг з професійного навчання. Захід мав на меті розкриття сутності та переваг професійного навчання, що організовується службою зайнятості для безробітних громадян, задля підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці та прискорення працевлаштування.

Розпочала захід начальник відділу активної підтримки безробітних Вікторія Фалєєва, яка зазначила: «Організація службою зайнятості професійного навчання – один із найбільш дієвих шляхів підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці. Адже для більшості людей, які звертаються до служби зайнятості по допомогу в працевлаштуванні, саме професійна підготовка є шляхом набуття необхідних знань та вмінь, підвищення власної конкурентоспроможності на ринку праці».

Крім того, фахівчиня ознайомила присутніх з видами, формами та умовами організації професійного навчання, переліком професій, а також із нормативно-правовим забезпеченням.

Особливу увагу було приділено обговоренню освітніх платформ: Освітнього порталу Державної служби зайнятості, «Дія. Цифрова освіта», «Прометеус» та Coursera. «Їхня мета не тільки підвищити професійні компетенції, але й заохотити безробітних до розвитку власних навичок та здобуття нових знань», – підкреслила В. Фалєєва.

Під час заходу учасники семінару ставили питання та отримали кваліфіковані відповіді щодо основних аспектів організації професійного навчання та інших питань, пов’язаних з працевлаштуванням.