В Олександрії більше 200 хворих на коронавірус

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 27 січня було зроблено 136 ПЛР-тестів, виявлено 35 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 28 січня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 211 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 20 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 27 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 1, Онуфріївської – 1, Світловодської – 4, Пантаївської – 3, Приютівської – 1, Петрівської – 1, Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 184 хворих, в тому числі 20 дітей.

Усього станом на 28 січня хворих на пневмонію – 234 осіб, в тому числі 18 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 66 дітей, з них 16 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 20 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У центральній районній лікарні – 14 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 184 хворих, в тому числі 2 дітей.