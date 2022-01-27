В Олександрії біля пам`ятного знаку вшанували пам’ять жертв Голокосту

Сьогодні, 27 січня, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту в Олександрії відбулися урочистості, повідомляє “Голос Громади”.

Біля пам’ятного знаку жертвам фашистської окупації в 1941-1943 роках, що знаходиться на розі вулиць Софіївської та Братської, місці, де знищили понад 2500 тисяч єврейського народу, зібрались олександрійці, аби згадати та віддати шану мирним мешканцям, що загинули у ті страшні роки.

Присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання та здійснили покладання квітів до меморіалу.