В Олександрії буде одна (але велика) лікарня

Депутати Олександрійської міської ради проголосували за реорганізацію закладів охорони здоров`я, яка полягала зокрема в ліквідації юридичної особи «Олександрійська районна лікарня» та фактичному об’єднанні з міською, повідомляє «Голос Громади».

Рішення було ухвалене на черговій сесії Олександрійської міської ради 22 грудня, попередньо його проєкт схвалили засідання виконавчого комітету та депутатської комісії.

Ось як прокоментував перед початком обговорення даного питання на сесії міський голова Сергій Кузьменко:

«Це питання охорони здоров`я у нашому місті, з якого були різні дискусії. Бачив на початку певне занепокоєння депутатського корпусу з приводу цієї ситуації. Хотів би пояснити, ми з вами вчинили у минулому році і на початку цього року виважено: зайняли державницьку позицію і районну лікарню неіснуючого нині Олександрійського району прийняли на баланс нашого міста, взявши на себе відповідальність за цю лікарню. Платники податків, які живуть і працюють в Олександрії, впродовж цього (2021-го) року профінансували районну лікарню приблизно на 4 мільйони гривень. Я, як очільник міста, відповідаю за те, щоб кошти платників податків використовувалися раціонально і ефективно. Тому очевидно, що дотаційне місто Олександрія не може дозволити собі мати дві лікарні одного рівня, одного профілю і цілком очевидно, що в місті була, є і за вашої підтримки буде ОДНА олександрійська лікарня. Зараз не треба фантазувати «давайте щось залишимо, щось придумаємо». А вже після того, як у нас буде рішення, що ми хочемо мати одну якісну лікарню в Олександрії, проведемо обговорення стосовно ефективного використання тих технічних можливостей, які сьогодні є в районній лікарні.

І найголовніше. Я хочу сказати про те, що в Олександрії критично не вистачає професійних лікарів. Тому кожен лікар, який сьогодні працює в Олександрійській районній лікарні і вже задіяний у нашій загальній системі охорони здоров`я, для нас є надзвичайно важливим і ми залюбки збережемо кожну лікарську посаду та кожного фахівця.

Стосовно дискусій про пакети медичних послуг, їх збереження тощо: повірте, у нас є і управління охорони здоров`я, і головний лікар міської лікарні (який зараз перебуває в сесійній залі) – це відповідальні та професійні люди і зрозуміло, що ми подбали і надалі подбаємо про те, щоб якомога більше коштів з Національної служби охорони здоров`я отримало місто на фінансування нашої медичної системи. Тому все гаразд буде з пакетами не тому що хтось цього хоче або не хоче – це єдиний шлях для фінансування нашої міської лікарні».

(Нагадаємо: наприкінці 2020 року через низку зовнішніх чинників, пов`язаних з реформаторськими процесами в нашій країні, перед районною радою з усією невідворотністю постало питання ліквідації Олександрійської центральної районної лікарні, що і було виконано на одній з чергових сесій Олександрійської районної ради, хоча двоє опозиційних депутатів були тоді категорично проти цієї ліквідації.

У свою чергу, Олександрійська міська рада, йдучи назустріч побажанням громади міста і приєднаних до нього сільських територій та не бажаючи втрачати цей великий лікувальний заклад, взяла його на свій баланс. Таким чином у місті з`явилися дві центральні лікарні – міська і районна. Це начебто й непогано, адже районний лікувальний заклад насправді не ліквідувався, а просто змінив своє підпорядкування. Та не все так просто: оскільки обидві лікарні фінансуються Національною службою охорони здоров`я України, то тут виникли інші проблеми: це і два аналогічні адміністративні персонали, на утримання яких потрібні кошти, і складнощі з отриманням ліцензій двома лікарнями на певний перелік медичних послуг (той самий обов`язковий «пакет», згаданий міським головою, який також потребує державного фінансування) та інше. Саме ці чинники і спричинили рішення міськради про спочатку ліквідацію «районки» з метою подальшого – будемо сподіватися – її об`єднання з міською лікарнею).

А рішення, ухвалене міською радою на сесії 22 грудня, має такий вигляд (скорочено):

«Припинити юридичну особу публічного права комунальне некомерційне підприємство «Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської міської ради».

Правонаступником припиненої особи визнати комунальне підприємство «Центральна міська лікарня м.Олександрії». (Далі в рішенні – про інвентаризацію майна, створення ліквідаційної комісії тощо – прим. авт.)

Передати безоплатно майно комунальної власності, яке перебуває на балансі Олександрійської центральної районної лікарні на баланс КП «Олександрійська міська лікарня м.Олександрії».

За це рішення проголосував 31 депутат із 32 присутніх на сесії депутатів.