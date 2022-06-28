В Олександрії, через траур за загиблими в Кременчуці, скасовано всі заходи, крім одного

❌Заходи до Дня Конституції України в Олександрії скасовано, про це повідомляє прес-служба Олександрійської міської ради, інформує Голос Громади.

“У зв’язку з трагедією у Кременчуці та на знак скорботи за загиблими від російської агресії усі заходи до Дня Конституції України скасовано.

🕯Сьогодні відбудеться лише покладання квітів та хвилина мовчання в пам’ять за всіма загиблими в українсько-російській війні. Захід запланований на 10.00 біля пам’ятника Тарасу Шевченку” – йдеться у матеріалі.