В Олександрії чергова смерть від COVID-19

Станом на 5 березня на коронавірус у Кіровоградській області 69 осіб захворіли, 60 одужали та 2 померли, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кірвоградську ОДА.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 383 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 16 ПЛР-тестувань. Також зробили 320 ІФА-тестувань та 367 досліджень на антиген.

Одужали від коронавірусу 15 жителів обласного центру, 10 з м. Олександрія, 7 в м. Знам’янка, по 1 з м. Світловодськ та Бобринецького, Новомиргородського та Новоукраїнського районів, 3 в Вільшанському районі та стільки ж в Гайворонському районі, по 4 з Долинського, Петрівського та Устинівського районів, а також по 2 з Компаніївського, Маловисківського та Новоархангельського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували два летальні випадки COVID-19. Йдеться про 60-річну жінку з м. Олександрії та 78-річного чоловіка зі Світловодського району.