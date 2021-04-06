В Олександрії чоловік та жінка померли від коронавірусу

Коронавірус на Кіровоградщині станом на 6 квітня: 99 захворіли, 55 одужали, 5 померли, повідомляє “Голос Громади”.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 387 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 49. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 357 ІФА-тестувань та 397 досліджень на антиген.

Одужали від коронавірусу: 5 жителів обласного центру, 9 з м. Олександрія, 8 з м. Знам’янка, 4 з Благовіщенського району, 8 в Бобринецькому районі, по 2 з Вільшанського, Знам’янського та Олександрівського районів, 1 з Добровеличківського та Маловисківського районів, а також 7 з Новомиргородського району, 3 жителів з Олександрійського району та стільки ж з Петрівського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 5 летальних випадків COVID-19. Йдеться про 83-річну жінку з м. Кропивницький, 69-річну жінку та 74-річного чоловіка з м. Олександрія, 83-річну жінку з м. Світловодськ та 63-річного чоловіка з Онуфріївського району.