В Олександрії деактивували радіологічне відділення онкодиспансеру

Попри довготривалу боротьбу майже в рік, численні прохання від працівників та пацієнтів радіологічне відділення онкологічного диспансеру в Олександрії все ж таки припиняє свою роботу.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Суспільного.

У листопаді минулого року питання про закриття закладу набуло чималого розголосу. Радіологічне відділення олександрійського диспансеру, яке протягом року надавало променеву терапію чотирьом сотням мешканцям Олександрійщини хворим на рак вже тоді планували закрити.

За словами керівника установи Олега Носова їх закрили тому, що Національна служба здоров’я України не підписала з диспансером угоду про надання медпослуг через застаріле обладнання й тепер пацієнтів направляють за 75 кілометрів в обласний онкодиспансер.

Наразі пацієнтів не приймають, а саме відділення припинить свою роботу 21 серпня.