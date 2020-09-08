В Олександрії для дітей відбудеться безкоштовний відкритий урок “Як стати популярним ТікТокером”

У суботу, 12 вересня, для дітлахів Олександрії від 7 до 14 років проведуть безкоштовний відкритий урок “Як стати популярним ТікТокером”, повідомляє «Голос Громади» на сторінку організаторів «Мала Комп’ютерна Академія ШАГ».

На вебінарі дитина дізнається:

– особливості програми;

– переваги сервісу Tik-Tok;

– як зняти відео, яке стане популярним;

– корисні поради;

– як заробити за допомогою Tik-Tok.

Вебінар пройде 12 вересня об 15:00 за адресою: м. Олександрія, Покровська площа 7А (Приміщення КІРУЕ). Реєстрація на участь у заході за посиланням.