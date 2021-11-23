В Олександрії до апаратів виживання підключено 7 тяжкохворих після ускладнень коронавірусу та пневмонії

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 22 листопада було зроблено 205 ПЛР-тестів, виявлено 38 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 23 листопада в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 341 хворий на коронавірусну інфекцію, в тому числі 17 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 53 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 5, з Онуфріївської – 4, зі Світловодської – 6, з Попельнастівської – 1, Петрівської – 2, Приютівської – 5, Новопразької – 2, Великоандрусівської – 1, на апаратах ШВЛ – 6;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 288 хворих, в тому числі 17 дітей.

Усього станом на 23 листопада хворих на пневмонію – 419 осіб, в тому числі 24 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 66 дітей, з них 23 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 71 хворий, на апаратах ШВЛ – 2.

У районній міській лікарні – 41 хворий, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 284 хворих, в тому числі 1 дитина.