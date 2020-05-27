В Олександрії досліджують випадок підозри хвороби Лайма у дитини

Олександрійські лікарі говорять про підозру хвороби Лайма у маленького мешканця міста, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сторінку Держпродспоживслужби Кіровоградської області у Фейсбук.

З березня в області було досліджено 200 екземплярів кліщів, 4% з яких були інфіковані бореліями.

Найбільш небезпечним наслідком укусу павукоподібних є хвороба Лайма, яка передається виключно через укус.

За останні роки в Олександрії спостерігається збільшення кількості хворих. Так, у 2016 році – не зафіксовано жодного хворого, 2017 – 5 випадків, 2018 – спостерігалось 7 захворювань в місті + 1 в районі, 2019 року – 8 випадків.

Цьогоріч маємо підозру випадку інфікування хворобою Лайма у дитини.

Наразі проводяться всі необхідні лабораторні дослідження, які спростують або підтвердять наявність хвороби.