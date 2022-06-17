В Олександрії доступні безкоштовні послуги та консультації для переселенців

Громадська організація «Десяте квітня» в партнерстві з Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців пропонує безкоштовну юридичну, соціальну та психологічну допомогу для переселенців. Про це повідомляє сайт Олександрійської міської ради, інформує “Голос Громади”.
З доступних послуг фахівців:
– юридичні консультації у сферах сімейного, адміністративного, трудового, цивільного права;
– соціальну допомогу (консультування щодо отримання гуманітарної та фінансової допомоги, соціальний супровід маломобільних людей);
– психологічний супровід;
– підтримку громадам та колективним центрам у створенні комфортніших умов для проживання та залучення різних видів гуманітарної допомоги.
Консультації можна отримати з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 години.
Телефони: +38 (066) 846-83-52, +38 (066) 090-57-66.
Телефон гарячої лінії: 0800 33 28 58.