В Олександрії доступні безкоштовні послуги та консультації для переселенців

Громадська організація «Десяте квітня» в партнерстві з Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців пропонує безкоштовну юридичну, соціальну та психологічну допомогу для переселенців. Про це повідомляє сайт Олександрійської міської ради, інформує “Голос Громади”.

З доступних послуг фахівців:

– юридичні консультації у сферах сімейного, адміністративного, трудового, цивільного права;

– соціальну допомогу (консультування щодо отримання гуманітарної та фінансової допомоги, соціальний супровід маломобільних людей);

– психологічний супровід;

– підтримку громадам та колективним центрам у створенні комфортніших умов для проживання та залучення різних видів гуманітарної допомоги.

Консультації можна отримати з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 години.

Телефони: +38 (066) 846-83-52, +38 (066) 090-57-66.

Телефон гарячої лінії: 0800 33 28 58.