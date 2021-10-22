В Олександрії два летальних випадки (COVID-19)

За останню добу в області зареєстровано + 168 нових випадків COVID-19 (106 жінок та 62 чоловіка), захворіли 165 дорослих осіб та 3 дитини, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

За останню добу одужало 62 хворих:

Кропивницький район – 31 (Кропивницька ТГ – 16, Знам’янська ТГ – 9, Дмитрівська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 5);

– 31 (Кропивницька ТГ – 16, Знам’янська ТГ – 9, Дмитрівська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 5); Олександрійський район – 10 (Олександрійська ТГ – 9, Світловодська ТГ – 1);

(Олександрійська ТГ – 9, Світловодська ТГ – 1); Голованівський район – 1 ( Новоархангельська ТГ);

Новоархангельська ТГ); Новоукраїнський район – 20 (Новомиргородська ТГ – 15, Смолінська ТГ – 5).

Зокрема маємо 5 летальних випадків серед жінок: Олександрійський район – 3 випадки (Олександрійська ТГ – 2 випадки (60 та 63 роки), Великоандрусівська ТГ – 1 випадок (83 роки)) та Кропивницький район – 2 випадки (Бобринецька ТГ (68 років) та Кетрисанівська ТГ (51 рік)).