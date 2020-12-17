В Олександрії двомісячне маля захворіло на коронавірус

Сьогодні, 17 грудня, відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олександрійської міської ради, повідомляє “Голос Громади”.

Під час оголошення статистичної інформації по захворюваності на коронавірус в місті завідувачем Олександрійського міжміськрайонного відділу ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України» Тетяною Губко було повідомлено, що у двомісячної дитини результат тестування показав позитивний результат. Зокрема, випадки захворювання на 17 грудня зафіксували в учня 17 та 15 шкіл.

Додаткову інформацію повідомимо згодом.