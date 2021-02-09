В Олександрії горів житловий будинок

Вчора, близько 18:00 години рятувальники виїжджали на виклик про пожежу в Олександрії по вулиці Східній, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

По приїзду вогнеборці з`ясували, що горить 36 м² покрівлі та перекриття житлового будинку. Пожежу ліквідували трохи більше, ніж за годину. В гасінні брали участь 13 осіб особового складу та 3 одиниці техніки 2-го ДПРЗ м. Олександрія.