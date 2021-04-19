В Олександрії горів житловий будинок, в районі гасили займання в екосистемі

Минулої доби пожежники Олександрійщини приборкали 4 займання у житловому секторі та за його межами, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Так, 18 квітня о 07:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Центральна с. Олександрівка Олександрійського району. Там горіло 45 м2 домашніх речей та покрівлі житлового будинку.

Далі гасили займання 450 м2 очерету та сухої трави на відкритій території біля с. Братське Олександрійського району, а також боролися із займанням 250 м2 сухої трави на відкритій території с. Івангород Олександрівського району.

В Олександрії по вулиці Нижчепольовій гасили пожежу, де горіло 2 м2 балки перекриття житлового будинку.

В усіх випадках травмованих чи загиблих немає. Причини пожеж встановлюють фахівці.