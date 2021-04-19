В Олександрії горів житловий будинок, в районі гасили займання в екосистемі

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Минулої доби пожежники Олександрійщини приборкали 4 займання у житловому секторі та за його межами, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Так, 18 квітня о 07:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Центральна с. Олександрівка Олександрійського району. Там горіло 45 м2 домашніх речей та покрівлі житлового будинку.

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Далі гасили займання 450 м2 очерету та сухої трави на відкритій території біля с. Братське Олександрійського району, а також боролися із займанням 250 м2 сухої трави на відкритій території с. Івангород Олександрівського району.

В Олександрії по вулиці Нижчепольовій гасили пожежу, де горіло 2 м2 балки перекриття житлового будинку.

В усіх випадках травмованих чи загиблих немає. Причини пожеж встановлюють фахівці.

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