В Олександрії господарі вакцинували домашнього улюбленця… єнота

В одній олександрійській родині проживає єнот, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Держпродспоживслужби у Кіровоградській області.

В Олександрії до ветеринарної лікарні для проведення профілактичної вакцинації звернулися власники єнота – 7-місячної дівчинки Марфуші.

Ветеринарний лікар вакцинував єнота від сказу та зробив комплексне щеплення від інших хвороб.

Якщо у вас вдома також є єнот, не забувайте обов’язково проводити профілактичну вакцинацію.

P.S. Не єнотів це теж стосується