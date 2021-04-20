В Олександрії готуються до літнього сезону та облаштують зони відпочинку біля водойм

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З 1 червня по 1 вересня на території Олександрійської територіальної громади функціонуватимуть зони відпочинку біля водойм, повідомляє “Голос Громади”.

Серед сезонних завдань місцевих комунальних підприємств «СвітлоЦентр», «Чисте місто» і «Зеленгосп» є:

  • забезпечення освітлення в нічний час;
  • утримання в належному стані зон відпочинку біля водойми в Байдаківському мікрорайоні та території дитячого пляжу в парку ім. Т. Г. Шевченка;
  • встановлення інформаційних щитів та попереджувальних табличок з відповідною застережною інформацією.
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У місцях масового купання здійснюватиметься патрулювання працівниками КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради», а в зонах відпочинку буде організована робота рятувального посту.

За розпорядженням міського голови Сергія Кузьменка сільським та селищному старостам Олександрійської міської ради, орендарям водойм в період купального сезону рекомендовано забезпечити утримання зон відпочинку біля водойм в період їх роботи та неухильно виконувати вимоги Правил охорони життя людей на водних об’єктах.

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