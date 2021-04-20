В Олександрії готуються до літнього сезону та облаштують зони відпочинку біля водойм

З 1 червня по 1 вересня на території Олександрійської територіальної громади функціонуватимуть зони відпочинку біля водойм, повідомляє “Голос Громади”.

Серед сезонних завдань місцевих комунальних підприємств «СвітлоЦентр», «Чисте місто» і «Зеленгосп» є:

забезпечення освітлення в нічний час;

утримання в належному стані зон відпочинку біля водойми в Байдаківському мікрорайоні та території дитячого пляжу в парку ім. Т. Г. Шевченка;

встановлення інформаційних щитів та попереджувальних табличок з відповідною застережною інформацією.

У місцях масового купання здійснюватиметься патрулювання працівниками КП «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради», а в зонах відпочинку буде організована робота рятувального посту.

За розпорядженням міського голови Сергія Кузьменка сільським та селищному старостам Олександрійської міської ради, орендарям водойм в період купального сезону рекомендовано забезпечити утримання зон відпочинку біля водойм в період їх роботи та неухильно виконувати вимоги Правил охорони життя людей на водних об’єктах.