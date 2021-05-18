В Олександрії готуються до проведення Дня міста

Вчора, 17 травня, під керівництвом секретаря міської ради Вікторії Косяк відбулося засідання робочої групи з підготовки до відзначення 275-ї річниці заснування Олександрії.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Профільний заступник міського голови Ірина Чемерис, начальники профільних управлінь та керівники закладів культури обговорили заплановані культурно-розважальні заходи, які проходитимуть у місті в останні вихідні травня. Крім того, визначалися з локаціями для проведення заходів та учасників, що будуть залучені у святкових програмах.

Поряд з цим, робоча група узгодила сценарні моменти, організаційні питання і забезпечення дотримання протиепідемічних вимог під час святкування Дня міста.