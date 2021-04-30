В Олександрії громаді офіційно представили керівників галузей освіти, спорту та молоді

Днями відбулося офіційне представлення двох керівників, які займатимуться управлінням галузей освіти, спорту та молоді, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міської ради.

Йдеться про начальника управління освіти Олександра Авраменка та начальника відділу молоді та спорту Андрія Ярошевського, які нещодавно приступили до виконання своїх посадових обов’язків.

Представила нових керівників, на яких покладено велику відповідальність, заступник міського голови Ірина Чемерис та побажала наснаги та сил для досягнення успішних результатів.

Новопризначені начальники висловили вдячність за довіру і підтримку, готовність до нових звершень, озвучили найближчі плани розвитку їх управління і відділу.

Рішення, щодо призначення нових керівників було вмотивоване декількома причинами, одна із яких полягає у прагненні влади приділяти більше уваги спорту та розвитку молодіжного руху в місті, а також реформування освітньої галузі, яке наразі триває в державі.