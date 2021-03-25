В Олександрії хворих на COVID-19 перевалило за дві сотні

Станом на 25 березня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 213 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 39 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 3, з Петрівської громади – 9 хворих, з Попельнастівської – 1, зі Світловодської – 1, з Приютівської – 3, з Онуфріївської – 1, Великоандрусівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 174 хворих, в тому числі 3 дитини.

Усього станом на 25 березня хворих на пневмонію – 460 осіб, в тому числі 30 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 66 дітей, з них 22 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 85 хворий на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній міській лікарні – 29 хворих на пневмонію, в том числі 2 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 324 хворих, в тому числі 6 дітей.