В Олександрії кількість хворих на коронавірус наближається до позначки двох сотень

18 жовтня було зроблено 268 ПЛР-тестів, виявлено 10 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 19 жовтня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 190 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 8 дітей: – в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 43 хворих, в тому числі з Петрівської громади – 1, зі Знам’янської – 5, з Приютівської – 3, з Онуфріївської – 1, зі Світловодської – 4, з Новопразької – 1, з Пантаївської – 1, з Попельнастівської – 1, на апаратах ШВЛ – 4; – на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 147 хворих, в тому числі 8 дітей.

Усього станом на 19 жовтня хворих на пневмонію – 207 осіб, в тому числі 14 дітей. У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 62 дітей, з них 14 хворих на пневмонію. У центральній міській лікарні лікуються 62 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3. У районній міській лікарні – 36 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 95 хворих.