Про хлорування води в Олександрії повідомляє ОКВП «Дніпро-Кіровоград», інформує “Голос Громади”.

З 30 травня по 6 червня здійснюватиметься комплексна планова дезінфекція (гіперхлорування) магістрального районного водоводу «Дніпро-Кіровоград» і мереж населених пунктів, що обслуговує підприємство.

Хлорування здійснюватиметься за наступним графіком:

в м. Олександрія – з 18:00 години 31 травня по 18:00 годину 2 червня;

в смт Олександрійське – з 06:00 години по 23:00 годину 1 червня;

в смт Пантаївка – з 06:00 години по 23:00 годину 1 червня.

Вода з підвищеним вмістом хлору буде придатна лише для технічних потреб, жителям необхідно зробити необхідний запас води.