В Олександрії концентрація пилу в повітрі перевищена майже удвічі

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Подібна ситуація у склалася у м. Кропивницький та м. Світловодськ, повідомляє «Голос Громади».

За даними хімлабораторій, які знаходяться в Кропивницькому та Світловодську, протягом травня на території м. Олександрія відмічалося перебільшення середньомісячних концентрацій по пилу у 1,3 рази, сажі – 1,1 рази, формальдегід на рівні ГДК ( гранично допустимі концентрації).

Поверхневі води за гідрохімічними показниками проводилися на р.Інгул (вище та нижче м. Кропивницький) та на Кременчуцькому водосховищі в районі м.Світловодськ. Спостерігалося перевищення норми вмісту деяких забруднюючих речовин, а саме: азоту амонійного (нижче м. Кропивницький), азоту нітритного, фенолів, АСПАР (нижче м. Кропивницький), хрому шестивалентного, сполук цинку та марганцю (нижче м. Кропивницький).

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Радіаційний фон на території області протягом місяця критичних відміток не досягав, максимальні значення були в межах 0,013-0,015 мікрорентген/ годину, що знаходиться в межах природного фону.

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