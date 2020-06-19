В Олександрії концентрація пилу в повітрі перевищена майже удвічі

Подібна ситуація у склалася у м. Кропивницький та м. Світловодськ, повідомляє «Голос Громади».

За даними хімлабораторій, які знаходяться в Кропивницькому та Світловодську, протягом травня на території м. Олександрія відмічалося перебільшення середньомісячних концентрацій по пилу у 1,3 рази, сажі – 1,1 рази, формальдегід на рівні ГДК ( гранично допустимі концентрації).

Поверхневі води за гідрохімічними показниками проводилися на р.Інгул (вище та нижче м. Кропивницький) та на Кременчуцькому водосховищі в районі м.Світловодськ. Спостерігалося перевищення норми вмісту деяких забруднюючих речовин, а саме: азоту амонійного (нижче м. Кропивницький), азоту нітритного, фенолів, АСПАР (нижче м. Кропивницький), хрому шестивалентного, сполук цинку та марганцю (нижче м. Кропивницький).

Радіаційний фон на території області протягом місяця критичних відміток не досягав, максимальні значення були в межах 0,013-0,015 мікрорентген/ годину, що знаходиться в межах природного фону.